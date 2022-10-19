Военный эксперт Дмитрий Болтенков убеждён, что объявленная в Херсоне эвакуация мирных граждан не даёт повод для мыслей о сдаче города.
"Не сомневаюсь, что Херсон никто сдавать не собирается. И даже если в степных районах области у украинцев будут сейчас какие-то успехи, они окажутся временными", — приводит его слова "Известия".
По словам аналитика, эвакуация мирного населения Херсона связана с тем, чтобы защитить их от атак со стороны украинских боевиков.
"Главная проблема обороны Херсонской области в её отрезанности от путей снабжения. После повреждения всех ведущих туда мостов снабжение и населения, и группировки повисло на паромах", — заключил Болтенков.
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