Болтенков: Херсон никто сдавать не собирается

Военный эксперт Дмитрий Болтенков убеждён, что объявленная в Херсоне эвакуация мирных граждан не даёт повод для мыслей о сдаче города.

"Не сомневаюсь, что Херсон никто сдавать не собирается. И даже если в степных районах области у украинцев будут сейчас какие-то успехи, они окажутся временными", — приводит его слова "Известия".

По словам аналитика, эвакуация мирного населения Херсона связана с тем, чтобы защитить их от атак со стороны украинских боевиков.

"Главная проблема обороны Херсонской области в её отрезанности от путей снабжения. После повреждения всех ведущих туда мостов снабжение и населения, и группировки повисло на паромах", — заключил Болтенков.