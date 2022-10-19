Сальдо: около 40 процентов жителей Херсона и Херсонской области уже уехали

Приблизительно 40 процентов жителей Херсонской области уже уехали из региона. Об этом заявил врио губернатора области Владимир Сальдо.

На данный момент точного количества уехавших граждан нет, передаёт РИА Новости.