Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что у российской армии достаточно сил, чтобы отразить атаки украинских боевиков и перейти в контрнаступление.
"У армии хватает сил, чтобы отразить эти атаки и перейти в контрнаступление, если этого потребует тактическая ситуация", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам врио губернатора, российские военнослужащие знают, что делать и будут удерживать Херсон до конца.
Ранее Сальдо сообщил, что около 40% жителей Херсона и Херсонской области уже уехали.
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