Сальдо: у армии хватает сил, чтобы отразить атаки ВСУ на Херсонщину

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что у российской армии достаточно сил, чтобы отразить атаки украинских боевиков и перейти в контрнаступление.

"У армии хватает сил, чтобы отразить эти атаки и перейти в контрнаступление, если этого потребует тактическая ситуация", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам врио губернатора, российские военнослужащие знают, что делать и будут удерживать Херсон до конца.

Ранее Сальдо сообщил, что около 40% жителей Херсона и Херсонской области уже уехали.