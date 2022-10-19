Батюк: Украина продержится месяц, если США откажутся поставлять оружие Киеву

Украина продержится не больше месяца, если США перестанут предоставлять неограниченную помощь киевскому режиму, сообщил профессор кафедры мировой политики НИУ ВШЭ Владимир Батюк.

По его словам, такие прогнозы дают политики на Западе. Эксперт убеждён: если Вашингтон уменьшит объёмы поставок оружия, его примеру последуют другие страны, которые столкнулись с кризисом.

"Сокращение военной помощи может иметь самое негативное последствие для войск Украины", — сказал специалист в интервью РИА Новости.

Комментируя слова американского политика Кевина МакКарти о том, что республиканцы в случае победы на выборах ограничат поставки оружия Киеву, Батюк подчеркнул: эта партия действительно может получить большинство в нижней палате американского Конгресса.

Ранее МакКарти заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не должен рассчитывать на бесконечную поддержку со стороны западных государств.