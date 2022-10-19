В Кировоградской, Полтавской и Запорожской областях объявили воздушную тревогу

В Кировоградской, Полтавской и Запорожской областях прозвучала воздушная тревога. Об этом сообщили местные журналисты. Чиновники в регионах подтвердили эту информацию.

Известно, что Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.