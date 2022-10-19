Рожин сообщил об отражении атак ВСУ на Николаевско-Бериславском направлении

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин проинформировал об обстановке на Николаевско-Бериславском направлении по состоянию на 13.00 19 октября 2022 года.

На Бериславском участке украинская армия попыталась наступать на Суханово и Полянку, однако понесла потери личного состава и боевой техники. ВСУ ввели второй эшелон из подразделений и танковую роту, однако они тоже попали под огонь ВС РФ.

В южной части населённого пункта Давыдов Брод войска Украины пытаются прорвать оборону России малыми группами.

Ранее Рожин сообщил, что ВС РФ отразили атаки ВСУ на Херсонскую область.