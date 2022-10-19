Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин проинформировал об обстановке на Николаевско-Бериславском направлении по состоянию на 13.00 19 октября 2022 года.
На Бериславском участке украинская армия попыталась наступать на Суханово и Полянку, однако понесла потери личного состава и боевой техники. ВСУ ввели второй эшелон из подразделений и танковую роту, однако они тоже попали под огонь ВС РФ.
В южной части населённого пункта Давыдов Брод войска Украины пытаются прорвать оборону России малыми группами.
Ранее Рожин сообщил, что ВС РФ отразили атаки ВСУ на Херсонскую область.
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