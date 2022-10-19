Сивков: ВС РФ лишили ВСУ шансов на внезапное наступление в Херсонской области

ВСУ, согласно сообщениям военкоров, начали наступление на Херсонском направлении. ВС РФ готовы ко встрече с противником, линия обороны выстроена. Однако неясно, почему наши войска не разгромили армию противника, пока она подтягивала резервы к линии фронта, отметил доктор военных наук Константин Сивков.

Россия направила силы на минимизацию потерь среди мирного населения. ВСУ могут попытаться взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы разорвать внутренние связи наших подразделений, считает Сивков. Он также обратил внимание на численный перевес противника, играющий немаловажную роль.

По его мнению, действия ВСУ не похожи на разведку боем, поскольку попытка развить наступление длится уже долго. Украинские войска, скорее всего, намерены нанести удары по сценарию Харьковской области. Однако нынешняя атака была ожидаема, так что у противника отсутствует такое преимущество, как внезапность.

"Но проблема в том, что ВСУ сейчас не имеют главного преимущества — внезапности. Очевидно, что мы уже готовимся к этому бою, знаем численность сил противника, его расположение и планы. За счёт этого ВСУ могут понести очень серьёзные потери", — сказал Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

При этом он считает, что удары по подразделениям ВСУ необходимо было наносить на этапе переброски войск.