Запорожские власти пока не намерены эвакуировать граждан

Власти Запорожской области в интервью РИА Новости сказали, что в эвакуации местных жителей нет необходимости. По информации чиновников, Вооружённые силы Российской Федерации контролируют ситуацию на фронте.