Комитет солдатских матерей: сборы мобилизованного могут обойтись в 2 млн рублей

Чтобы экипировать мужчину, призванного на службу в рамках частичной мобилизации, придётся потратить от 50 тысяч до двух миллионов рублей. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщила представитель Союза комитетов солдатских матерей России.

В организации отметили, что мобилизованным, помимо основной экипировки, разрешено брать с собой термобельё, футболки, рубашки, продукты и медикаменты. При этом собеседница издания подчеркнула: в период проведения частичной мобилизации вернулись "самые худшие привычки советской армии", поэтому у россиян нередко отнимают вещи, которые они берут с собой на службу.

"Если покупать всё для мобилизованного по высшему разряду (бронежилет, хорошая каска, оптический прицел), то это обойдётся примерно в два миллиона. На самый плохенький комплект народ тратит от 50 тысяч. Если покупать в магазине индивидуально, нужно иметь с собой около 100 тысяч", — прокомментировали в комитете.

По словам представителя организации, цены на экипировку растут из-за дефицита товара и большого спроса. Она также добавила, что государство предоставляет экипировку для военнослужащих только в рамках законодательно утверждённых норм. Как пояснили в комитете, зарегистрированы случаи, когда мобилизованным предоставляли форму ненадлежащего качества.

"Сама технология исполнения закона о мобилизационной готовности и мобилизации нарушается с первой буквы до последней", — подытожили в Союзе комитетов солдатских матерей.