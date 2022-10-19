МО: ВС РФ уничтожили пытавшихся атаковать Запорожскую АЭС украинских десантников

В Минобороны России рассказали о новой попытке украинских военных взять под контроль Запорожскую АЭС. По информации ведомства, в операции принимали участие две роты, десантники планировали высадиться на левый берег Каховского водохранилища.