Армия России уничтожила украинский штурмовик Су-25 и 12 БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников, 11 снарядов реактивных систем залпового огня и восемь противорадиолокационных ракет HARM.

По данным Минобороны РФ, самолет Су-25 был сбит в Херсонской области.

Также Воздушно-космические силы России поразили ракетами семь украинских штабов, три склада боеприпасов и два зенитно-ракетных комплекса С-300.