Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников, 11 снарядов реактивных систем залпового огня и восемь противорадиолокационных ракет HARM.
По данным Минобороны РФ, самолет Су-25 был сбит в Херсонской области.
Также Воздушно-космические силы России поразили ракетами семь украинских штабов, три склада боеприпасов и два зенитно-ракетных комплекса С-300.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.