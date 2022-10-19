МО: ВКС России уничтожили более 120 солдат ВСУ и наёмников в Херсонской области

Представители Минобороны России заявили, что за сутки на Николаево-криворожском направлении погибли свыше 120 украинских военных и наёмников.

Пункты дислокации "Иностранного легиона", 60-й пехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ находились в районах Николаева, Нововоскресенского, Безыменного и Трифоновки в Херсонской области, отметили в ведомстве. Вместе с этим в МО рассказали о ликвидации восьми бронеавтомобилей и 12 машин противника.