Представители Минобороны России заявили, что за сутки на Николаево-криворожском направлении погибли свыше 120 украинских военных и наёмников.
Пункты дислокации "Иностранного легиона", 60-й пехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ находились в районах Николаева, Нововоскресенского, Безыменного и Трифоновки в Херсонской области, отметили в ведомстве. Вместе с этим в МО рассказали о ликвидации восьми бронеавтомобилей и 12 машин противника.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.