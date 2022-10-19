Минобороны: ВС России поразили две украинские артиллерийские батареи

В Минобороны России рассказали о поражении двух артиллерийских батарей ВСУ и двух взводов реактивных систем залпового огня "Ураган". По данным военного ведомства, техника находилась на территории Донецкой Народной Республики и Харьковской области.