ВС РФ продвигаются в ДНР, идут активные бои в городской застройке Артёмовска

Линия Сватово — Кременная остаётся одной из самых горячих точек, идут позиционные бои. ВС РФ удаётся держать оборону, нанося артиллерийские удары по местам дислокации противника.

На участке Лиман — Сватово артиллерийским ударам подвергнуты подразделения ВСУ в районах сёл Розовка, Стельмаховка, Карповка, Ивановка. Пресечена очередная попытка ВСУ форсировать реку Жеребец.

На Запорожском направлении продолжается контрбатарейная борьба.

ВС РФ удалось продвинуться на Авдеевском направлении, наши войска штурмуют Первомайское, а также укрепрайон противника в Марьинке. Идут битвы за участок трассы М-04.

Российская армия атакует на юго-восточных окраинах Артёмовска, бои продолжаются в городской застройке.

На Криворожском направлении осуществляются обмены артиллерийскими ударами, нанесено огневое поражение ВСУ в районе Новой Каменки.