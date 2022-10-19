Линия Сватово — Кременная остаётся одной из самых горячих точек, идут позиционные бои. ВС РФ удаётся держать оборону, нанося артиллерийские удары по местам дислокации противника.
На участке Лиман — Сватово артиллерийским ударам подвергнуты подразделения ВСУ в районах сёл Розовка, Стельмаховка, Карповка, Ивановка. Пресечена очередная попытка ВСУ форсировать реку Жеребец.
На Запорожском направлении продолжается контрбатарейная борьба.
ВС РФ удалось продвинуться на Авдеевском направлении, наши войска штурмуют Первомайское, а также укрепрайон противника в Марьинке. Идут битвы за участок трассы М-04.
Российская армия атакует на юго-восточных окраинах Артёмовска, бои продолжаются в городской застройке.
На Криворожском направлении осуществляются обмены артиллерийскими ударами, нанесено огневое поражение ВСУ в районе Новой Каменки.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.