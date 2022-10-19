Вероятность того, что украинские войска ворвутся в Херсон, и боевые действия начнутся в городской застройке, не очень велика. Однако ВСУ могут прорвать оборону в районе Снигирёвки, Белозёрки и Берислава. Об этом заявил военный журналист Роман Сапоньков.
Российская армия подготовила несколько линий обороны и установила инженерное оборудование под танки. Также прибыло подкрепление, после чего произошла долгожданная ротация состава, отметил Сапоньков.
"Мне кажется, что ситуация за эти две-три недели стала намного лучше. <…> Если мы выиграем битву за Херсон и нанесём им такие же потери, какие были при попытке наступления на Берислав, наше контрнаступление развернётся в течение нескольких недель", — заявил журналист в интервью изданию "Украина.ру".
Украинские военнослужащие уже сейчас отказываются наступать на российские позиции из-за плотного огня артиллерии, подчеркнул Сапоньков.
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