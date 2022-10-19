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Эксперт: координационный совет нужен для решения проблем со снабжением в СВО

Силовые структуры

Эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов считает, что координационный совет создан для того, чтобы в зоне проведения спецоперации не было проблем со снабжением. Об этом он заявил в комментарии Pravda.Ru, отвечая на вопрос о необходимости создания совета.

Эксперт: координационный совет нужен для решения проблем со снабжением в СВО

"Я думаю, что вот это. Координировать деятельность различных министерств и ведомств, которые отвечают за поставки снабжения, решения, комплектацию, чтобы никаких проволочек не было. Иначе смысла нет", — отметил он.

По словам военного аналитика, наличие перебоев с поставками на фронт не способствует победе российской армии, приведя в пример ситуацию во время Первой мировой войны.

"Есть в истории такой снарядный голод. Не было боеприпасов, не было снарядов, не было чем воевать, не было продуктов. И что-то похожее мы сейчас наблюдаем к осени 2022 года. Начали мы неплохо. У нас всё было. А сейчас начинает сказываться недостаток того-то, того-то", — пояснил собеседник Pravda.Ru.

В заключении Герасимов заверил, что именно координационный совет должен ликвидировать вопросы снабжения военнослужащих в зоне проведения СВО.

Ранее глава российского государства Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ заявил о создании координационного совета, который будет заниматься вопросами обеспечения специальной военной операции.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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