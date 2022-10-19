Военный эксперт Сергей Хатылев рассказал, с какими последствиями столкнутся ВСУ после уничтожения армией России станции космической связи Центра правительственной связи Украины.
"Обычно такие станции делаются в дублирующем варианте, то есть в случае выхода из строя есть резерв", — сказал Хатылев в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он напомнил, что станция была уничтожена в Одесской области. Поскольку там не ведутся боевые действия, уничтоженная станция вряд ли использовалась для передачи важных правительственных сообщений и приказов.
По словам Хатылева, Россия продолжит наносить удары по украинским системам связи, чтобы заставить армию Украины переходить на запасные, после чего будут уничтожаться и резервные системы.
Эксперт убеждён, что целью атак станет инфраструктура военного интернета — Starlink.
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