Эксперт Хатылев: задача ВС РФ — уничтожить военный интернет Starlink на Украине

Военный эксперт Сергей Хатылев рассказал, с какими последствиями столкнутся ВСУ после уничтожения армией России станции космической связи Центра правительственной связи Украины.

"Обычно такие станции делаются в дублирующем варианте, то есть в случае выхода из строя есть резерв", — сказал Хатылев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он напомнил, что станция была уничтожена в Одесской области. Поскольку там не ведутся боевые действия, уничтоженная станция вряд ли использовалась для передачи важных правительственных сообщений и приказов.

По словам Хатылева, Россия продолжит наносить удары по украинским системам связи, чтобы заставить армию Украины переходить на запасные, после чего будут уничтожаться и резервные системы.

Эксперт убеждён, что целью атак станет инфраструктура военного интернета — Starlink.