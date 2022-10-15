Ходаковский: мы оскалились и украинское общество лишилось иллюзии защищенности

Предпринятые Россией удары по украинским энергообъектам — это сигнал о неотвратимости возмездия тому, кто радуется убийствам.

Об этом сообщил комбат "Востока" Александр Ходаковский.

"Теперь украинское общество знает, что ракеты могут прилететь в любой момент и в любое место, а ПВО у них не работает. У них теперь нет иллюзии защищенности. Зато есть понимание, что мы не применяли это оружие раньше исключительно по нашей доброй воле", — в интервью "Комсомольской правде" сказал командир легендарного батальона.

Он подчеркнул, что ударами по инфраструктуре ВС РФ показывают украинской стороне, "как в действительности может быть", и украинцы, радующиеся убийству мирного населения в Купянске, не уйдёт от кары.

"Сейчас они испытывают страх. К сожалению, человек так устроен, что совсем немного есть способов достучаться до его сознания. Может, через свой страх они поймут и нашу беду. Потому что украинское общество — один из инструментов войны", — сказал Ходаковский и отметил, что это самое украинское общество морально поддерживало убийц.

Россия до сих пор придерживалась правил гуманизма, но теперь слегка оскалилась, подытожил комбат.