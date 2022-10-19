Бойцы ВДВ РФ захватили бронетехнику НАТО на Херсонском направлении

На Херсонском направлении продолжаются боевые действия. Сегодня подразделения противника попытались перейти к активной наступательной операции, но российской армии удалось пресечь атаку.

На Николаево-криворожском направлении 76-я дивизия Воздушно-десантных войск Российской Федерации отражают удары врага, нанося потери как живой силе, так и технике ВСУ. Так, среди боевых трофеев оказался американский бронетранспортёр М-113 и танки производства СССР, пишут военкоры "Русской весны".

Издание публикует видеоролик, демонстрирующий очередные боевые трофеи.