На Херсонском направлении продолжаются боевые действия. Сегодня подразделения противника попытались перейти к активной наступательной операции, но российской армии удалось пресечь атаку.
На Николаево-криворожском направлении 76-я дивизия Воздушно-десантных войск Российской Федерации отражают удары врага, нанося потери как живой силе, так и технике ВСУ. Так, среди боевых трофеев оказался американский бронетранспортёр М-113 и танки производства СССР, пишут военкоры "Русской весны".
Издание публикует видеоролик, демонстрирующий очередные боевые трофеи.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.