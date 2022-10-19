РСЗО "Ураган" ВС РФ бьют по объектам ВСУ в боях на Купянском направлении

Согласно сводке Минобороны РФ, в течение последних суток ВС РФ поразили подразделения 14-й и 92-й бригад ВСУ, а также нанесли огневое поражение по месту дислокации иностранных наёмников в районах населённых пунктов Петропавловка, Берестовое и Песчаное Харьковской области.

Бои под Купянском продолжаются: "Ураганы" бьют по скоплениям сил и объектам ВСУ

Российской армии удалось уничтожить 40 боевиков, четыре бронемашины и три пикапа.

Активные боевые действия продолжаются на Купянском направлении. По данным военкоров "Русской весны", на данном участке фронта ВС РФ применяют РСЗО "Ураган" для нанесения ударов по скоплениям сил и объектам ВСУ. Издание публикует видеоролик с места событий.