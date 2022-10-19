Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Володин: отцы трёх и более детей не будут мобилизованы
Президент ФРГ отменил визит на Украину и разозлил Киев
20 октября в Московской консерватории выступит струнный квартет им. Берлинского
Политолог Шаповалов назвал отказ Израиля вооружать Украину логичным
Бойцы ВДВ РФ захватили бронетехнику НАТО на Херсонском направлении
Берлускони: "Зеленский? Не буду говорить, что я думаю"
DM: введение военного положения Путиным связано с ядерным взрывом
Генштаб ВСУ: русская армия наступает, ведя огонь по ВСУ по всей ДНР
Кнутов: режим повышенной готовности предполагает штабы теробороны

РСЗО "Ураган" ВС РФ бьют по объектам ВСУ в боях на Купянском направлении

Силовые структуры

Согласно сводке Минобороны РФ, в течение последних суток ВС РФ поразили подразделения 14-й и 92-й бригад ВСУ, а также нанесли огневое поражение по месту дислокации иностранных наёмников в районах населённых пунктов Петропавловка, Берестовое и Песчаное Харьковской области.

Бои под Купянском продолжаются: "Ураганы" бьют по скоплениям сил и объектам ВСУ

Российской армии удалось уничтожить 40 боевиков, четыре бронемашины и три пикапа.

Активные боевые действия продолжаются на Купянском направлении. По данным военкоров "Русской весны", на данном участке фронта ВС РФ применяют РСЗО "Ураган" для нанесения ударов по скоплениям сил и объектам ВСУ. Издание публикует видеоролик с места событий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Коц: в НАТО наконец решились закрыть небо над Украиной с помощью ПЗРК NASAMS

Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.

Коц: в НАТО наконец решились закрыть небо над Украиной с помощью ПЗРК NASAMS
ВСУ предприняли ночью очередную попытку высадки десанта в Энергодаре
Силовые структуры
ВСУ предприняли ночью очередную попытку высадки десанта в Энергодаре
Силовые структуры
Группа бойцов ВСУ попала в плен, пробыв на фронте меньше суток
Силовые структуры
Рогов: Киев отказывается забирать тела погибших солдат ВСУ в Запорожской области
Людмила Черткова По примеру Сталинграда: Херсон готовится стать городом-героем Людмила Черткова Сергей Лебедев Вторжение в СССР нужно было Гитлеру для спасения своего режима Сергей Лебедев Александр Приходько Сможет ли "Бест Вей" отстоять будущее жилищной потребкооперации в России? Александр Приходько
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: российские войска продвигаются на востоке Харьковской области
Мир. Новости мира
Санду заявила, что Молдавия готовит новое наступление в Приднестровье
Поддубный заявил о начале наступления ВСУ в Херсонской области
Силовые структуры
Поддубный заявил о начале наступления ВСУ в Херсонской области
Последние материалы
Володин: отцы трёх и более детей не будут мобилизованы
Президент ФРГ отменил визит на Украину и разозлил Киев
РСЗО "Ураган" ВС РФ бьют по объектам ВСУ в боях на Купянском направлении
20 октября в Московской консерватории выступит струнный квартет им. Берлинского
Политолог Шаповалов назвал отказ Израиля вооружать Украину логичным
Бойцы ВДВ РФ захватили бронетехнику НАТО на Херсонском направлении
Берлускони: "Зеленский? Не буду говорить, что я думаю"
DM: введение военного положения Путиным связано с ядерным взрывом
Генштаб ВСУ: русская армия наступает, ведя огонь по ВСУ по всей ДНР
По примеру Сталинграда: Херсон готовится стать городом-героем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников