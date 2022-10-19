Согласно сводке Минобороны РФ, в течение последних суток ВС РФ поразили подразделения 14-й и 92-й бригад ВСУ, а также нанесли огневое поражение по месту дислокации иностранных наёмников в районах населённых пунктов Петропавловка, Берестовое и Песчаное Харьковской области.
Российской армии удалось уничтожить 40 боевиков, четыре бронемашины и три пикапа.
Активные боевые действия продолжаются на Купянском направлении. По данным военкоров "Русской весны", на данном участке фронта ВС РФ применяют РСЗО "Ураган" для нанесения ударов по скоплениям сил и объектам ВСУ. Издание публикует видеоролик с места событий.
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