Леонтьев: ВСУ могут ударить по Кахавской ГЭС морскими минами

Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что киевский режим может атаковать Каховскую ГЭС, используя морские мины., чтобы затопить территорию.

Он подчеркнул, что на счёт таких планов ВСУ у властей района есть достоверная информация.

"Особенно с учётом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск (использования морских мин. — Прим. ред.) существует", — пояснил Леонтьев РИА Новости.