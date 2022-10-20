Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что киевский режим может атаковать Каховскую ГЭС, используя морские мины., чтобы затопить территорию.
Он подчеркнул, что на счёт таких планов ВСУ у властей района есть достоверная информация.
"Особенно с учётом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск (использования морских мин. — Прим. ред.) существует", — пояснил Леонтьев РИА Новости.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.