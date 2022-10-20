ВС России применили в ВСО на Украине несколько сотен дронов-камикадзе

В ходе спецоперации на Украине российские военные применили уже несколько сотен дронов-камикадзе.

Согласно информации, применены отечественные барражирующие БПЛА.

"Применено уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов. Речь идёт о беспилотниках "Куб" и двух видах "Ланцетов", — пояснил источник в военных кругах РИА Новости.