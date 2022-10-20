В ходе спецоперации на Украине российские военные применили уже несколько сотен дронов-камикадзе.
Согласно информации, применены отечественные барражирующие БПЛА.
"Применено уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов. Речь идёт о беспилотниках "Куб" и двух видах "Ланцетов", — пояснил источник в военных кругах РИА Новости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.