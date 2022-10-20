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Комбат НМ ДНР "Индус": ВСУ работают как обезьяна с гранатой

Силовые структуры

Неизвестно, чего ожидать от боевиков ВСУ, так как украинские националисты ведут себя в стиле "обезьяны с гранатой, заявил командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Индус", говоря о ситуации на Херсонском направлении.

"Прогнозировать, что может сделать обезьяна с гранатой, как я называю наших оппонентов, неизвестно, — пояснил "Индус" РИА Новости. — Поэтому продолжается дополнительное обучение личного состава, фортификационные работы, маскировочные работы, минирование".

По его словам, ВСУ уже давно пора капитулировать, но киевский режим бросает всё новых необученных боевиков на поле боя. Как подчеркнул "Индус", ВС РФ и союзные войска готовы к любому развитию событий.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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