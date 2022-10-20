Украинские силовики пытали пленных током и избивали: "Любимое оружие — молоток"

Украинские силовики пытали пленных россиян, попавших в тюрьму током, морили голодом и постоянно избивали, рассказал освобождённый из плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий.

"И их любимое оружие было — это молоток. Они молотком очень сильно били по пальцам и применяли ток", — пояснил собеседник РИА Новости.

Другой освобождённый из плена украинцев Михаил Янко сообщил, что на день людям выдавали только маленький кусок хлеба.

"Кидали просто половую тряпку, чтобы они ей укрылись. Так происходило неделями, и их постепенно вызывали всех куда-то в соседнюю комнату, где постоянно были слышны какие-то крики", — вспомнил Янко.

По его словам, самым страшным местом для россиян была печально известная тюрьма "Спортзал".