Вашингтон готов к принятию новых санкций, которые позволят не допустить поставок "опасного оружия" из Ирана в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
В ведомстве отметили, что власти США будут работать с государствами-партнёрами для предотвращения передачи современного оборудования Москве.
"Мы без колебаний введём ограничения и другие меры ко всем причастным к поставкам опасного оружия", — пояснили в Госдепе.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва пересмотрит отношения с организацией в случае вмешательства в расследование, которое было начато на фоне обвинений в якобы передаче РФ иранских дронов.
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