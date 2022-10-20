В районе Угледара сохраняется стабильно напряжённая ситуация. Об этом заявил командир батальона 131-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным "Индус".
По его словам, украинские подразделения "прощупывают" российские позиции. Он добавил, что на Угледарском направлении активизировались разведывательно-диверсионные группы ВСУ.
Как пояснил комбат, националисты не сосредотачивают большое количество техники на одной территории, так как боятся ударов артиллерии и Воздушно-космических сил РФ.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.