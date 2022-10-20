Комбат "Индус": ситуация на Угледарском направлении остаётся напряжённой

В районе Угледара сохраняется стабильно напряжённая ситуация. Об этом заявил командир батальона 131-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным "Индус".

По его словам, украинские подразделения "прощупывают" российские позиции. Он добавил, что на Угледарском направлении активизировались разведывательно-диверсионные группы ВСУ.

Как пояснил комбат, националисты не сосредотачивают большое количество техники на одной территории, так как боятся ударов артиллерии и Воздушно-космических сил РФ.