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Кулемзин: женщина получила ранение во время ночной атаки ВСУ на Донецк

Силовые структуры

В результате ночной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Киевский район Донецка пострадала женщина 1966 года рождения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, она получила ранение во время прямого попадания украинского снаряда в жилой дом. Как пояснил мэр, ЧП зарегистрировали 19 октября в 23:57.

Он также добавил, что ВСУ повредили кровлю двух частных домов и одну машину. Кроме того, украинские боевики частично разрушили здание администрации Ворошиловского района.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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