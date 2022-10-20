Воздушную тревогу объявили в районах Запорожской области, которые остаются под контролем киевского режима.
По словам секретаря областной военной администрации Анатолия Кутеева, мирным жителям рекомендовано срочно направиться в ближайшие укрытия.
"Пребывайте там", — подчеркнул чиновник, назначенный Киевом.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.