Власти Днепропетровской области заявили об ударе по критической инфраструктуре

Власти Днепропетровской области сообщили о ночных ударах по промышленному предприятию и объекту энергетики.

По словам руководителя областной военной администрации (ОВА) Валентина Резниченко, зафиксированы серьёзные повреждения критической инфраструктуры в Криворожском районе региона.

Он добавил, что пострадавших в результате атаки нет.