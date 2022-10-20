Власти Днепропетровской области сообщили о ночных ударах по промышленному предприятию и объекту энергетики.
По словам руководителя областной военной администрации (ОВА) Валентина Резниченко, зафиксированы серьёзные повреждения критической инфраструктуры в Криворожском районе региона.
Он добавил, что пострадавших в результате атаки нет.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.