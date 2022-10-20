Экстренным службам Энергодара удалось восстановить мост для проезда в город, который был повреждён в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, сооружение отремонтировали в течение трёх часов. В интервью РИА Новости он отметил, что рабочие произвели замену разбитых плит перекрытий.
Как пояснил Рогов, мост уже открыт для автомобилистов.
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