Рогов: мост для проезда в Энергодар, повреждённый при атаке ВСУ, восстановлен

Экстренным службам Энергодара удалось восстановить мост для проезда в город, который был повреждён в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, сооружение отремонтировали в течение трёх часов. В интервью РИА Новости он отметил, что рабочие произвели замену разбитых плит перекрытий.

Как пояснил Рогов, мост уже открыт для автомобилистов.