El País: Испания готова обучить 400 украинских солдат в рамках миссии ЕС

Испания может подготовить к участию в боевых действиях 400 украинских военных, пишет El País.

По информации издания, обучение будет проходить в рамках тренировочной миссии Европейского союза для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что страны, входящие в состав ЕС, планируют обучить порядка 15 тысяч украинских военнослужащих. На эти цели Брюссель намерен выделить свыше 106 миллионов евро, подчёркивается в материале.