Испания может подготовить к участию в боевых действиях 400 украинских военных, пишет El País.
По информации издания, обучение будет проходить в рамках тренировочной миссии Европейского союза для Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Отмечается, что страны, входящие в состав ЕС, планируют обучить порядка 15 тысяч украинских военнослужащих. На эти цели Брюссель намерен выделить свыше 106 миллионов евро, подчёркивается в материале.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.