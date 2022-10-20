Стремоусов: ВСУ на южном фронте каждый день теряют до 200 человек

Вооружённых силы Украины (ВСУ) каждый день только на южном фронте теряют убитыми до 200 человек. И им вряд ли удастся прорвать линию обороны в районе Херсона. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире "Радио Крым".

По его словам, ВСУ не прекращают попытки атак, но того запала, что был у них в начале, уже нет.

"Каждый день у ВСУ гибнут по две роты", — заявил политик.

Он добавил, что все успехи, на которые ссылаются боевики киевского режима, — всего лишь перегруппировки.