Вооружённых силы Украины (ВСУ) каждый день только на южном фронте теряют убитыми до 200 человек. И им вряд ли удастся прорвать линию обороны в районе Херсона. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире "Радио Крым".
По его словам, ВСУ не прекращают попытки атак, но того запала, что был у них в начале, уже нет.
"Каждый день у ВСУ гибнут по две роты", — заявил политик.
Он добавил, что все успехи, на которые ссылаются боевики киевского режима, — всего лишь перегруппировки.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.