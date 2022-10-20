Стремоусов: наёмники в рядах ВСУ под Херсоном выдают себя в радиоперехватах

В рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) на юге очень много наёмников. И их можно узнать в радиоперехватах по одному слову, которое их выдаёт. Об этом рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Наёмники в разговорах между собой употребляют слово "русские", а украинцы так не говорят, они говорят "орки" или "рашисты", объяснил политик в эфире "Радио Крым".