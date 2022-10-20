В рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) на юге очень много наёмников. И их можно узнать в радиоперехватах по одному слову, которое их выдаёт. Об этом рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Наёмники в разговорах между собой употребляют слово "русские", а украинцы так не говорят, они говорят "орки" или "рашисты", объяснил политик в эфире "Радио Крым".
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.