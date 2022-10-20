Американские журналисты заявили, что Вашингтон не стал сообщать киевским властям об ослаблении поддержки Украины при успехах республиканцев на выборах в Конгресс США. Как напомнили в СМИ, мероприятия пройдут в ноябре.
Однако, по информации анонимных работников Белого дома, Киев и без предупреждений осознаёт подобные риски. В Politico заявили, что между республиканцами возник конфликт из-за Украины. Часть политиков выступает против длительной помощи, подчеркнули в издании.
При этом украинские власти призывали передавать ВСУ средства и оружие как демократов, так и республиканцев.
Ранее глава Швейцарии Иньяцио Кассис посетил Киев для обсуждения новой поддержки Украины. Как подчеркнул президент, нужно подготовиться к восстановлению страны.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.