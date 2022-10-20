Politico: США могут сократить помощь Украине в случае победы республиканцев

Американские журналисты заявили, что Вашингтон не стал сообщать киевским властям об ослаблении поддержки Украины при успехах республиканцев на выборах в Конгресс США. Как напомнили в СМИ, мероприятия пройдут в ноябре.

Однако, по информации анонимных работников Белого дома, Киев и без предупреждений осознаёт подобные риски. В Politico заявили, что между республиканцами возник конфликт из-за Украины. Часть политиков выступает против длительной помощи, подчеркнули в издании.

При этом украинские власти призывали передавать ВСУ средства и оружие как демократов, так и республиканцев.

Ранее глава Швейцарии Иньяцио Кассис посетил Киев для обсуждения новой поддержки Украины. Как подчеркнул президент, нужно подготовиться к восстановлению страны.