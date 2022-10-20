Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кнутов: ВС РФ смогут перейти в активное наступление в конце осени
Педиатр Тивиков: температура 38,5 градусов допустима для больного ребёнка
Сивков: освобождение Днепропетровска позволит РФ окружить украинскую группировку
После объявления частичной мобилизации выросла потребность в медиках
Politico: США могут сократить помощь Украине в случае победы республиканцев
Опубликованы видеокадры взаимодействия БПЛА и артиллерии ВС РФ в ходе боёв СВО
Петербург выдвинули на звание самого грязного города России
Ищенко: 300 тысяч мобилизованных должно хватить для достижения целей СВО
Доброволец из Сербии: русская армия на Украине учится воевать с НАТО

Поддубный: ВС РФ продолжают выбивать личный состав и технику ВСУ под Харьковом

Силовые структуры

У вооружённых сил Украины (ВСУ) остаётся на востоке Харьковской области многочисленная механизированная группировка, усиленная бронетанковыми подразделениями, но активности, которая наблюдалась в сентябре, у противника уже нет. Об этом пишет военный журналист Евгений Поддубный.

Российские военные хоть и медленно, но продолжают выбивать личный состав и технику украинской армии, добавил репортёр.

Появилась информация о взятии под контроль ВС РФ части ж/д ветки, которая ведёт к Купянску, в районе Горобьёвки, заявил он в своём Telegram-канале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
ВСУ предприняли ночью очередную попытку высадки десанта в Энергодаре

ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.

ВСУ предприняли ночью очередную попытку высадки десанта в Энергодаре
Генштаб ВСУ: российские войска продвигаются на востоке Харьковской области
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: российские войска продвигаются на востоке Харьковской области
Мир. Новости мира
Санду заявила, что Молдавия готовит новое наступление в Приднестровье
Мир. Новости мира
Марков заявил о возможной ядерной провокации США и Британии на Украине
Ольга Лебедева "Непростые решения" Суровикина по Херсону будут зависеть от Киева Ольга Лебедева Людмила Черткова По примеру Сталинграда: Херсон готовится стать городом-героем Людмила Черткова Сергей Лебедев Вторжение в СССР нужно было Гитлеру для спасения своего режима Сергей Лебедев
Силовые структуры
Поддубный заявил о начале наступления ВСУ в Херсонской области
Силовые структуры
Денисенцев заявил, что для обороны Херсона ВС РФ не хватает артиллерии и авиации
Сивков: ВС РФ лишили ВСУ шансов на внезапное наступление в Херсонской области
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ лишили ВСУ шансов на внезапное наступление в Херсонской области
Последние материалы
Котенок: в городах Украины вводится режим тотальной экономии электричества
Постпред Ирана при ООН: мы не продавали России БПЛА для применения на Украине
Орбан: чем заменить российский газ, неизвестно
Аксёнов: Суровикин — решительный офицер с нужными полководцу качествами
Президент Швейцарии Кассис прибыл в Киев для обсуждения новой помощи Украине
БПЛА "Герань-2" ВС РФ атаковали объекты ВСУ в Николаеве
Стремоусов: наёмники в рядах ВСУ под Херсоном выдают себя в радиоперехватах
Воздушная тревога по всей Украине: над Киевом БПЛА, из Белоруссии летят МиГи
Баранец: для достижения перелома в СВО нужно уничтожить поставки ВСУ с Запада
Стремоусов: у ВСУ нет 60 тысяч военных на Херсонском направлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников