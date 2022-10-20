У вооружённых сил Украины (ВСУ) остаётся на востоке Харьковской области многочисленная механизированная группировка, усиленная бронетанковыми подразделениями, но активности, которая наблюдалась в сентябре, у противника уже нет. Об этом пишет военный журналист Евгений Поддубный.
Российские военные хоть и медленно, но продолжают выбивать личный состав и технику украинской армии, добавил репортёр.
Появилась информация о взятии под контроль ВС РФ части ж/д ветки, которая ведёт к Купянску, в районе Горобьёвки, заявил он в своём Telegram-канале.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.