Поддубный: ВС РФ продолжают выбивать личный состав и технику ВСУ под Харьковом

У вооружённых сил Украины (ВСУ) остаётся на востоке Харьковской области многочисленная механизированная группировка, усиленная бронетанковыми подразделениями, но активности, которая наблюдалась в сентябре, у противника уже нет. Об этом пишет военный журналист Евгений Поддубный.

Российские военные хоть и медленно, но продолжают выбивать личный состав и технику украинской армии, добавил репортёр.

Появилась информация о взятии под контроль ВС РФ части ж/д ветки, которая ведёт к Купянску, в районе Горобьёвки, заявил он в своём Telegram-канале.