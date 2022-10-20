Опубликованы видеокадры взаимодействия БПЛА и артиллерии ВС РФ в ходе боёв СВО

На Авдеевском направлении артиллеристы 1-й Славянской бригады наносят огневое поражения подразделениям противника. Корреспонденты РИА Новости публикуют видеоролик с места событий .

На кадрах продемонстрирована работа БПЛА во взаимодействии с противотанковой пушкой МТ-12 "Рапира". На видео, снятом беспилотником, можно увидеть процесс поражения артиллерийской установкой вооружённых формирований Украины, которые были выявлены наземным наблюдательным постом.

Военная цель была запрятана в развалинах села Опытное. После уточнения координат оператором дрона следует пристрелочный выстрел из противотанковой 100-миллиметровой пушки МТ-12, которая также известна как "Рапира".

По версии издания, масштаб взрыва может говорить о частичной детонации боекомплекта.