Рожин: до коллапса украинской энергосистемы остается две-три недели ударов

Военный обозреватель Борис Рожин считает, что до момента, когда украинская энергосистема полностью рухнет остались две-три недели ударов по критически важным объектам энергетики Украины.

"По разным оценкам, удары должны идти две-три недели, именно с поражением подстанций 750 киловатт и различных оставшихся ТЭС, которые еще не выведены из строя", — сказал он в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова.

Кроме того, обозреватель добавил, что необходимо уничтожить трансформаторы и машинные залы.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что во всех главных украинских городах объявлен всеохватывающий режим экономии электричества.