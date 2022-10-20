Военный обозреватель Борис Рожин считает, что до момента, когда украинская энергосистема полностью рухнет остались две-три недели ударов по критически важным объектам энергетики Украины.
"По разным оценкам, удары должны идти две-три недели, именно с поражением подстанций 750 киловатт и различных оставшихся ТЭС, которые еще не выведены из строя", — сказал он в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова.
Кроме того, обозреватель добавил, что необходимо уничтожить трансформаторы и машинные залы.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что во всех главных украинских городах объявлен всеохватывающий режим экономии электричества.
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