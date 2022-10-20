Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович готов всю зиму пережить без света и тепла.
Ведь "глобальное потепление на стороне Европы", сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Энергосистема Украины "вышла из чата"! "Говорящие головы" начали готовить население к тёмной и тёплой холодной зиме", — отметил ведущий "Первого" канала.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.