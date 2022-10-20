Арестович готов всю зиму прожить как Европа — без тепла и света

Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович готов всю зиму пережить без света и тепла.

Ведь "глобальное потепление на стороне Европы", сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Энергосистема Украины "вышла из чата"! "Говорящие головы" начали готовить население к тёмной и тёплой холодной зиме", — отметил ведущий "Первого" канала.