WP: Россия применяет умную тактику на Украине, чтобы обойти системы ПВО

Российская армия начала проводить воздушную кампанию, нанося по объектам энергетической инфраструктуры Украины массированные удары. Американские аналитики убеждены, что новая тактика ВС РФ вывела из себя руководство Североатлантического альянса.

"Державы НАТО, поддерживающие Украину, в ярости из-за того, что Россия нацелилась на объекты энергетики", — отмечают журналисты издания The Washington Post (WP).

В ответ на стратегию Москвы Вашингтон и Берлин пообещали поставить в Киев современные системы противовоздушной обороны (ПВО). Однако, по мнению экспертов, Запад уже опоздал с поставками комплексов.

Украинские войска пытаются изменить месторасположение ПВО, чтобы скрыть их от ВС РФ. Российская сторона сразу же реагирует на манёвры Киева и корректирует маршруты полётов своих ракет.

"Большинство украинских систем ПВО времён Советского Союза, что означает, в лучшем случае им не более 30 лет", — констатируют аналитики.