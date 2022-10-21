Кнутов: без связи от Starlink ВВС Украины несколько раз бомбили свои позиции

Массированные удары российскими ракетами и беспилотниками выводят из строя не только электростанции на Украине, также атакуются пункты управления и узлы связи ВСУ.

В настоящий момент центры принятия решений украинской армии являются одной из целей, что уже серьёзно осложнило управление войсками, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

"Те же самые терминалы Илона Маска, их около 20 тысяч в ВСУ, не работали в течение нескольких дней или работали некорректно. В результате авиация Украины несколько раз бомбила собственные позиции", — пояснил он в интервью изданию "Украина.ру".

По словам специалиста, в результате "дружественного огня" боевики понесли серьёзные потери и были вынуждены приостановить контрнаступление.