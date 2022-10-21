Украинские системы противовоздушной обороны бессильны против российских ракет и беспилотников. Малым количеством ПВО невозможно оборонять все важные объекты.
"Проблема в том, что у Украины нет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы прикрыть каждую часть страны", — сообщило американское издание Washington Post, ссылаясь на слова украинских военных и политиков.
Имеющиеся у армии Украины зенитно-ракетные системы устарели, так как произведены ещё в СССР, отмечают автор материала.
"Сейчас наша ПВО — это буквально парень со Стингером", — рассказала журналистам глава Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк.
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Российская армия наступает в Донбассе и ведёт огонь по ВСУ по всей линии фронта, заявляет украинский генштаб.