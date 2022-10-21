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Washington Post: ПВО Украины сейчас — это парень со "Стингером"

Силовые структуры

Украинские системы противовоздушной обороны бессильны против российских ракет и беспилотников. Малым количеством ПВО невозможно оборонять все важные объекты.

"Проблема в том, что у Украины нет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы прикрыть каждую часть страны", — сообщило американское издание Washington Post, ссылаясь на слова украинских военных и политиков.

Имеющиеся у армии Украины зенитно-ракетные системы устарели, так как произведены ещё в СССР, отмечают автор материала.

"Сейчас наша ПВО — это буквально парень со Стингером", — рассказала журналистам глава Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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