Кнутов: ВСУ несут "катастрофические потери" на всех участках фронта

Желание киевского режима продолжить контрнаступление привело к "катастрофическим потерям" украинской армии на всех участках фронта, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Именно этот факт, по его словам, позволил стабилизировать линию соприкосновения и остановить продвижение украинских боевиков.

"Их (ВСУ. — Прим. ред.) потери уже бросаются в глаза. Они просто катастрофические на всех участках фронта", — отметил директор Музея войск ПВО в интервью изданию "Украина.ру".

Националисты пытаются "атаковать в лоб", добавил он, что позволяет союзникам уничтожать целые колонны боевиков.