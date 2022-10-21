Желание киевского режима продолжить контрнаступление привело к "катастрофическим потерям" украинской армии на всех участках фронта, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Именно этот факт, по его словам, позволил стабилизировать линию соприкосновения и остановить продвижение украинских боевиков.
"Их (ВСУ. — Прим. ред.) потери уже бросаются в глаза. Они просто катастрофические на всех участках фронта", — отметил директор Музея войск ПВО в интервью изданию "Украина.ру".
Националисты пытаются "атаковать в лоб", добавил он, что позволяет союзникам уничтожать целые колонны боевиков.
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Российская армия наступает в Донбассе и ведёт огонь по ВСУ по всей линии фронта, заявляет украинский генштаб.