Союзные силы ВС РФ и Народной милиции ДНР продолжают уничтожать боевиков под Артёмовском, и вскоре городская промзона будет защищена от националистов, заявил Юрий Кнутов.
Военный эксперт отметил высочайший уровень взаимодействия подразделений, которые двигаются к центру города.
"Город с трёх сторон контролируется нашими силами, и мы его возьмём", — заверил директор Музея войск ПВО в интервью изданию "Украина.ру".
По его словам, украинские власти пытаются не допустить эвакуации мирного населения из населённого пункта, чтобы использовать горожан в качестве живого щита.
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Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.