Военный эксперт Кнутов оценил ситуацию под Артёмовском: "Мы его возьмём"

Союзные силы ВС РФ и Народной милиции ДНР продолжают уничтожать боевиков под Артёмовском, и вскоре городская промзона будет защищена от националистов, заявил Юрий Кнутов.

Военный эксперт отметил высочайший уровень взаимодействия подразделений, которые двигаются к центру города.

"Город с трёх сторон контролируется нашими силами, и мы его возьмём", — заверил директор Музея войск ПВО в интервью изданию "Украина.ру".

По его словам, украинские власти пытаются не допустить эвакуации мирного населения из населённого пункта, чтобы использовать горожан в качестве живого щита.