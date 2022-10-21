РВ: по объектам в Харькове нанесён ракетный удар, над городом поднимается дым

Утром 21 октября военные и инфраструктурные объекты в украинском городе Харькове были атакованы ВКС РФ.

В различных районах населённого пункта слышны мощные взрывы, и в настоящее время над поражёнными объектами поднимается дым, сообщает издание "Русская весна" со ссылкой на местные источники.

Позже информацию подтвердил губернатор Харьковской области Олег Синегубов, который призвал жителей Харькова спуститься в укрытия.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Украины.