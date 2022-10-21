Утром 21 октября военные и инфраструктурные объекты в украинском городе Харькове были атакованы ВКС РФ.
В различных районах населённого пункта слышны мощные взрывы, и в настоящее время над поражёнными объектами поднимается дым, сообщает издание "Русская весна" со ссылкой на местные источники.
Позже информацию подтвердил губернатор Харьковской области Олег Синегубов, который призвал жителей Харькова спуститься в укрытия.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Украины.
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