Многие политики в Европе (кроме британских) и олигархи США в последнее время стали призывать Россию к мирным переговорам с киевским режимом, обосновывая свои заявления тем, что жертв с обеих сторон достаточно. Однако это не является демонстрацией милосердия. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.
Аналитик назвал это проявлением хитрости и слабости Запада, добавив, что время для переговоров с Украиной пока не пришло.
"Считаю, что переговоры вести преждевременно — враг ещё не разбит!" — написал он в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее о необходимости мирных переговоров по Украине высказывались экс-президент США Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и предприниматель Илон Маск.
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