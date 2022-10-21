В попытках наступления на Херсон ВСУ применили калейдоскоп тяжёлой техники НАТО

ВС РФ продолжают отбивать попытки ВСУ развить наступление под Херсоном. За последние две недели пресечены уже три такие попытки на северо-востоке Херсонской области. При этом противник задействовал самый разнообразный арсенал западных средств. Наименований тяжёлой техники больше десятка, пишет "Военное обозрение".

Так, ВСУ использовали БТР Kirpi из Турции, Saxon из Британии, YPR-765 из Нидерландов, самоходные гаубицы AHS Krab из Польши, бронеавтомобили Bushmaster из Австралии, бронемашину International MaxxPro из США. Помимо прочего, в ход пошли немецкая САУ PzH-2000, натовские зенитные установки, британские и японские пикапы, оснащённые пулемётами из США и иное вооружение.

"Это настоящий калейдоскоп техники, который был задействован в том числе при попытке пробиться в направлении Берислава", — уточняет источник.

Отмечается, что, несмотря на разношёрстность техники, ВСУ неплохо наладили связь между подразделениями. Поэтому, по версии авторов публикации, целью ВС РФ должно стать нарушение координации действий группировок противника в зоне проведения спецоперации.