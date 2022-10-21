ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинское командование подтвердило удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом заявила пресс-секретарь "Сил обороны юга" Наталия Гуменюк.
По её словам, мирные жители не могли получить ранения, поскольку удар был нанесён якобы во время комендантского часа.
Гуменюк утверждает, что в результате удара могли пострадать российские военные, которые переоделись в гражданскую одежду.
Военный корреспондент Евгений Поддубный подчеркнул, что эвакуация в Херсоне проходит круглосуточно, поэтому Киев не мог об этом не знать.
"Удар по переправе был нанесён намерено, и в этом нет никаких сомнений", — заявил он.
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