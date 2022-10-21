ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинское командование подтвердило удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом заявила пресс-секретарь "Сил обороны юга" Наталия Гуменюк.

По её словам, мирные жители не могли получить ранения, поскольку удар был нанесён якобы во время комендантского часа.

Гуменюк утверждает, что в результате удара могли пострадать российские военные, которые переоделись в гражданскую одежду.

Военный корреспондент Евгений Поддубный подчеркнул, что эвакуация в Херсоне проходит круглосуточно, поэтому Киев не мог об этом не знать.

"Удар по переправе был нанесён намерено, и в этом нет никаких сомнений", — заявил он.