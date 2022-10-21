В Каменске-Уральском по радио призывали резервистов явиться в военкомат

В Каменске-Уральском граждан призывали по радио посетить военкомат до 23 октября. Сотрудники СМИ обращались к резервистам с определёнными специальностями.

"Пулемётчики, командиры, наводчики, механики и водители", — сказала журналистка "Дорожного радио", слова которой передаёт tagilcity.ru.

По информации издания, администрация города назвала этот инцидент информированием россиян. Эту процедуру работники радио проводили три раза, добавили политики.

Ранее чиновники в Дербенте в Дагестане из громкоговорителя машины просили мужчин отправиться в военкомат с паспортом. Руководитель региона Сергей Меликов назвал организаторов этого мероприятия "идиотами и дебилами".