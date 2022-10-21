Британская разведка MI6 заявила о необходимости переключить внимание мировых СМИ от возможного подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).
Специалисты предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому устроить диверсию на аммиакопроводе "Тольятти — Одесса" в Николаевской области в качестве отвлекающего манёвры. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Руденко.
"Разрушение аммиакопровода планируется осуществить в Березнеговатском районе, где проживает более 15 тыс. жителей", — написал он в своём Telegram-канале.
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Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.