Британская MI6 рекомендует Киеву провести "отвлекающую" диверсию под Николаевом

Британская разведка MI6 заявила о необходимости переключить внимание мировых СМИ от возможного подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Специалисты предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому устроить диверсию на аммиакопроводе "Тольятти — Одесса" в Николаевской области в качестве отвлекающего манёвры. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Руденко.

"Разрушение аммиакопровода планируется осуществить в Березнеговатском районе, где проживает более 15 тыс. жителей", — написал он в своём Telegram-канале.