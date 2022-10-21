Путин следит за подготовкой мобилизованных, заявил Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует посещать пункты подготовки мобилизованных, однако следит за процессом их подготовки.

"Президент достаточно живо интересовался тем, как происходит процесс подготовки, ему была предоставлена исчерпывающая информация", — сказал Песков.

Ранее Путин посетил полигон Западного военного округа в Рязанской области, где проверил, как идёт подготовка военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.